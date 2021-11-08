В СПбГУ назвали причину подтопления в кампусе «Михайловской дачи»

В СПбГУ прокомментировали новости о подтоплении в кампусе "Михайловской дачи". Фото: Смольный

В СПбГУ прокомментировали новости о подтоплении одного из корпусов общежития на территории «Михайловской дачи». Напомним, здания, предназначенные для бакалавров высшей школы менеджмента, построили за 12 млрд рублей и только-только открыли и ввели в эксплуатацию. Но во время локдануа потолок одного из корпусов общежития сдался под напором дождя. Оказалось, что в первый день, 6 ноября, причину потопа не обнаружили. Лишь 7-го числа техник выяснил, в чем проблема.

- В ходе поисков места протечки пришлось вскрывать гипрочные потолки, осматривать межпотолочное пространство. На трубе дождевого стояка в межпотолочном пространстве между крышей и третьим этажом сползла соединительная муфта. Муфту поставили на место, обжали хомутами, - докладывает Константин Кузьмин, заместитель первого проректора по эксплуатации материально-технической базы вуза.

По информации вуза, с лестничного пролета и первого этажа корпуса собрали лишь около двух ведер воды, так что потопа не случилось. Сейчас все еще видны следы протечки на потолке и стене коридора в двух блоках, но их обещают вскоре устранить.