Комитет по природопользованию Петербурга возглавил Александр Герман

У комитета по природопользованию Петербурга появился новый глава. Фото: Смольный

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасности Петербурга возглавил Александр Герман. Соответствующее распоряжение о назначении чиновника подписал губернатор Александр Беглов. Герман – не новичок на руководящих должностях городской администрации, до этого он был заместителем председателя комитета имущественных отношений.

- Александр Герман приступит к исполнению новых рабочих обязанностей с 9 ноября 2021 года, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, 2 июля в комитете по природопользованию уволили прежнего главу – Дениса Беляева. Его на время замещал Александр Кучаев.