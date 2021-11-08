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Политика8 ноября 2021 20:38

Комитет по природопользованию Петербурга возглавил Александр Герман

До этого чиновник был зампредседателя КИО
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У комитета по природопользованию Петербурга появился новый глава. Фото: Смольный

У комитета по природопользованию Петербурга появился новый глава. Фото: Смольный

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасности Петербурга возглавил Александр Герман. Соответствующее распоряжение о назначении чиновника подписал губернатор Александр Беглов. Герман – не новичок на руководящих должностях городской администрации, до этого он был заместителем председателя комитета имущественных отношений.

- Александр Герман приступит к исполнению новых рабочих обязанностей с 9 ноября 2021 года, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, 2 июля в комитете по природопользованию уволили прежнего главу – Дениса Беляева. Его на время замещал Александр Кучаев.