В Петербурге привили почти 130 тысяч человек за время локдауна

В Петербурге вакцинировались от коронавируса почти 130 тысяч человек за время локдауна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге привили от коронавируса почти 130 тысяч человек за время недельного локдауна. Любопытную статистику привели в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы. Напомним, в нерабочие дни в городе почти все общественные места были закрыты, либо доступны по QR-коду, однако прививочные пункты работали без ограничений. В итоге темпы вакцинации выросли до рекордных 25 тысяч инъекций в сутки.

- За нерабочую неделю первым компонентом вакцины, включая «Спутник Лайт», привили 95 420 человек. Всего медики сделали 129 614 инъекций – если также считать введение второго компонента, ревакцинацию и вакцинацию иностранцев, - передает комздрав Петербурга.

Добавим, что губернатор Александр Беглов заявил о стабилизации эпидситуации в городе после локдауна. Однако эксперты, опрошенные «Комсомолкой», предлагают повременить с выводами еще две-три недели.