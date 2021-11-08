Трассу «Кола» перекрыли на три часа в Ленобласти из-за массового ДТП

Массовое ДТП перекрыло движение по трассе "Кола" в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Ленобласти почти на три часа полностью перекрыли трассу Р-21 «Кола» из-за массового ДТП. На 225-м километре федеральной дороги столкнулись две легковушки и два грузовика. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в ДТП пострадал только один человек. На фотографиях с места видны искореженные автомобили и коробки, выпавшие из фур.

В ДТП пострадал один человек. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

- С 18:50 8 ноября 2021 года движение на 225-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекрыли в связи с ДТП. С 20:30 движение восстановили, оно осуществляется в штатном режиме – по одной полосе в каждом направлении, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

О причинах аварии пока судить рано. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Поврежденные машины пока еще находятся на обочине. В скором времени их эвакуируют.