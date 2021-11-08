Дорожные службы обработают улицы Петербурга в преддверии заморозков

Улицы Петербурга начали обрабатывать солью. Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Дорожные службы начали обрабатывать улицы Петербурга в преддверии заморозков, которые прогнозируют в ночь с 8 на 9 ноября. Напомним, в городе похолодает до минус 3-х градусов. Однако днем столбики термометра все же поднимутся до +2. В МЧС заранее предупредили о возможной гололедице на дорогах. Вот и комитет по благоустройству готовится к отголоскам зимы, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и водителей.

- Дорожные службы приступили к обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами. Кроме того, этим вечером специализированная техника заступит на дежурство у особо опасных участков дорог – мостов, набережных и путепроводов, - передает пресс-служба комитета в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что на 126 опасных участках города будут дежурить 128 единиц техники. В эту зиму дороги Северной столицы будут обрабатывать только солью и гранитной крошкой.