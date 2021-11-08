9 ноября станет первым осенним днем в Петербурге с минусовой среднесуточной температурой

Петербург готовится к первому дню осени с минусовой среднесуточной температурой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторник, 9 ноября, обещает быть первым днем осени в Петербурге, когда среднесуточная температура станет минусовой. Об этом «Комсомолке» рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

- Во вторник, 9 ноября, похолодание в Северной столице усилится. Ночью ожидается слабый «минус», -3…-1. Днем +1…+3. И это будет первый день в этом осеннем сезоне, когда среднесуточная температура станет минусовой. В последующие дни послекарантинной недели погода останется неустойчивой со смешанными осадками – дождями и мокрым снегом, - сообщил Леонид Старков.

Отметим, что городские дорожные службы заранее готовятся к ночным заморозкам. Улицы Северной столицы начали заблаговременно обрабатывать солью, в том числе опасные участки вроде мостов, набережных и спусков.