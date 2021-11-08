В «ковидной» горбольнице №20 признались, часто ли умирают привитые пациенты

Главврач горбольницы №20 призналась, часто ли в медучреждении умирают привитые от коронавируса пациенты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургской горбольнице №20 рассказали, часто ли у них умирают пациенты, привитые от коронавируса. Медучреждение второй год принимает пациентов, зараженных COVID-19. В больнице вакцинировано 95% медперсонала. Как призналась главврач Татьяна Суровцева, в очень редких случаях вакцина не дает гарантии от тяжелого течения болезни.

- 10% у нас поступает уже привитыми. Конечно же, они переносят заболевание куда легче. Все-таки мы не видим среди них летальных исходов, крайне редко это возникает. Это связано с сопутствующими заболеваниями, более серьезными, или с какими-то очень серьезными хромосомными генными заболеваниями. Эти больные очень сложные. Поэтому был бы этот человек привит или нет – я думаю, исход был бы один и тот же, - сообщила главный врач больницы в ходе телепрограммы «Петербург – город решений».

К слову, за время локдауна в городе привились от коронавируса почти 130 тысяч человек. Темпы вакцинации в городе значительно выросли, но до идеала в 40 тысяч инъекций за сутки пока далеко.