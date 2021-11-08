Спасенная с необитаемого острова собака одичала и учится жить заново

"КП" узнала о состоянии собаки, спасенной с необитаемого острова в Петербурге. Фото: предоставлено "КП" / YouTube-канал " urbanturizm"

«КП-Петербург» узнала о состоянии собаки, спасенной с необитаемого острова возле Канонерки. Напомним, песика чудом заметил рыбак. Оказалось, что собака провела в одиночестве несколько месяцев. Лохматого Робинзона Крузо вытащили из плена, обследовали и выяснили по чипу, что животное из Польши. Предположительно, собаку выбросили с корабля, либо она сама упала в воду.

Марина, новая хозяйка четвероногой девочки, назвала ее Найдой. По словам женщины, животное совсем одичало и сейчас многого боится и неохотно идет на контакт. Найду потихоньку откармливают и чаще с ней общаются, чтобы она окрепла.

Найда учится жить заново, но потихоньку идет на контакт с новой хозяйкой. Фото: предоставлено "КП"

- Переместили собачку в обогреваемую комнату, с батареей. У нее четырехразовое питание, но она стоять долго даже не может, – признается Марина в разговоре с «КП-Петербург». – Каждый день провожу с ней в будке по три часа, лежу рядом и разговариваю, есть небольшие продвижения, разрешила себя погладить, сначала по лапе, потом по спине, сегодня доверила погладить по голове. Из будки выходить боится, да и психолог сказал, что пока не надо ее насильно вытаскивать. Как только немного освоится, сразу приедет ветврач, чтоб сдать анализы и исключить какие-либо болезни.

Как считает новая хозяйка, собака провела на острове более полугода. Тем временем служба спасения животных «Легион» обратилась в посольство Польши, чтобы разобраться в запутанном приключении Найды.