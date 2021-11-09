Экологи выявили загрязнение воздуха в трех районах Петербурга

В трех районах Петербурга выявили повышенные показатели загрязнения воздуха. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экологи зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в трех районах Санкт-Петербурга: Калининском, Московском и Фрунзенском. Как пишут «Невские новости» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», специалисты выявили наличие диоксида азота и взвешенных веществ. При этом экологи твердят, что повышенный уровень загрязнения атмосферы в октябре 2021 года был во всем городе.

- В отдельных районах экологи отдельно зафиксировали превышение максимальных концентраций. Взвешенными веществами, среди которых сажа, дым, сульфаты и нитраты, был загрязнен воздух во Фрунзенском (1,7%) и Московском (1,2%) районах, - пишет издание.

А вот что остается в Петербурге в пределах нормы, так это концентрация в атмосфере диоксида серы, оксида углерода, фенола, хлористого водорода и бензола.