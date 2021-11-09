Житель Петербурга отсудил у возлюбленной 1 млн рублей за подаренную машину

В Петербурге мужчина отсудил 1 млн рублей у своей бывшей девушки за подаренный авто. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга через суд добился от возлюбленной выплаты в 1 млн рублей за подаренную машину. Пара встречалась какое-то время, но позднее рассталась. В момент отношений мужчина решил сделать даме щедрый презент – «Ладу Ларгус». Когда любовь поутихла, петербуржец загрустил, что потратил столько денег на женщину, которая в итоге не стала его половинкой на всю оставшуюся жизнь, поэтому и попросил «ласточку» обратно. Не найдя компромисса, в итоге парочка пошла в суд.

- Женщина утверждала, что она лично вносила деньги за автомобиль, однако никаких доказательств предоставить не смогла. Позже петербурженка заявила, что истец подарил ей эти деньги, но доказательств также не было, - пишет «Мойка78» по итогам судебного заседания.

Ключевым моментом в судебном споре стало то, что именно мужчина заключил договор с автодилером о поставке «Лады» и внес на счет компании около 1 млн рублей.