Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 ноября 2021 года: Проезд в транспорте по QR-коду и жуткое ДТП с сыном сатирика Альтова

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 ноября 2021 года. В Северной столице угодил в жуткое ДТП сын сатирика Семена Альтова. Бизнесмен ехал на своем дорогущем «Порше» по трассе «Скандинавия», но, предварительно, не справился с управлением и влетел в столб. От удара спорткар разорвался напополам. Сам водитель родился в рубашке – сын Альтова избежал тяжелых травм, но его все равно госпитализировали в больницу.

В наземном общественном транспорте собираются ввести оплату проезда по QR-коду. Особенно это касается трамваев, троллейбусов и автобусов, что будут работать без кондукторов. Ноу-хау собираются внедрить в 2022 году. Билеты с QR-кодом пригодятся в качестве пересадочного проездного. Купить такой билет можно будет в кассах «Организатора перевозок» и метрополитена.

Губернатор Александр Беглов заявил, что за время локдауна в Петербурге улучшилась эпидситуация по коронавирусу. В частности, выросли темпы вакцинации, а заболеваемость вышла на плато. Однако эксперты-эпидемиологи, опрошенные «КП-Петербург», сходятся во мнении, что пока рано торопиться с выводами – нужно понаблюдать еще две-три недели.