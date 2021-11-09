Что произошло ночью 9 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. В Купчино на Днепропетровской улицы у дома №12 горела небольшая бытовка. Огонь оперативно потушили. Еще один пожар произошел в кафе на Садовой улице. На месте видел несколько автомобилей спасателей МЧС, а также полицию.

Под Петербургом на три часа перекрыли трассу «Кола» из-за массового ДТП с участием двух легковых машин и двух грузовиков. Пострадал один человек. Искореженные авто в итоге переместили на обочину и постепенно эвакуировали.

Перед станцией метро «Старая деревня» столкнулись маршрутка и троллейбус. Все произошло после переезда в сторону Комендантского проспекта. Из-за этого на дороге временно перекрыли все полосы.

И что за день без происшествия с каршерингом – «Делимобиль» влетел в дерево на бульваре Новаторов у дома №46. Судя по салону, там сработали подушки безопасности. Внутри машины очевидцы никого не нашли – водитель сбежал.