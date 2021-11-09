Пожар в квартире на Садовой улице Петербурга произошел в ночь на 9 ноября

Пожар в жилой квартире на Садовой улице произошел в ночь на 9 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В жилой квартире на Садовой улице в Санкт-Петербурге произошел в ночь на 9 ноября 2021 года. Сообщение на пульт экстренной службы поступило в 00:47 часов. Дым валили из окна кухни дома 67 по Садовой улице. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- На место прибыли спасатели и обнаружили, что горит обстановка на кухне. В общей сложности обгорело порядка двух квадратных метров площади, - рассказали спасатели.

С огнем пожарные боролись около часа. В 1:37 часов огонь был полностью ликвидирован.

На месте работали 15 человек личного состава МЧС Петербурга и три пожарные машины. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Причина начала пожара на данный момент неизвестно. Специалисты работают на месте для того, чтобы установить это.