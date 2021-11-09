Первые заморозки и холод придут в Петербург 9 ноября

Первые заморозки придут в Петербург 9 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришли холода. Во вторник, 9 ноября 2021 года, в городе ожидаются первые заморозки, температура воздуха опустится до минус 1 градуса, что на 3-4 градуса ниже нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков, а температурный фон будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Местами возможна гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по Ленинградской области поморознее - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ветер в начале дня ожидается холодный северо-западный с переходом на юго-западный до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что около нормы.