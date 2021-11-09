Ночь на 9 ноября стала самой холодной с начала осени в Петербурге

Ночь на 9 ноября в Петербурге стала самой холодной с начала осени Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ноябрь еще только начался, а в Санкт-Петербурге уже ощущается приближение зимы. Температура воздуха становится ниже с каждым днем, дороги покрываются гололедом, а снег вот-вот начнет периодически покрывать улицы. Так, ночь на 9 ноября 2021 года стала самой холодной с начала осени. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени: минимальная температура воздуха опустилась до минус 3 градусов, - поведал синоптик.

Еще одна морозная ночь ждет Петербург впереди, на 10 ноября. А после в городе опять потеплеет. Даже ночью температура поднимется до плюс 4-6 градусов.

Днем 9 ноября в Петербурге будет без осадков, при этом холодно на 3-4 градуса ниже нормы.