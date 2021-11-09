Движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на день 9 ноября

Проезд в тоннеле дамбы Петербурга ограничат 9 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В тоннеле дамбы Санкт-Петербурга ограничат движение. Это связано с недавней аварией, когда два огромных грузовика отправились в тоннель, несмотря на запрет, и сбили большое количество оборудования, стоимостью в 24 миллиона рублей. Так, проезд будет ограничен в течение дня 9 ноября 2021 года. Об этом сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений.

- Уважаемые автомобилисты! Дирекция КЗС информирует о проведении работ дефектовке оборудования и оценке ущерба, причиненного негабаритным транспортом в невском транспортном отсеке автодорожного тоннеля судопропускного сооружения С-1, внутреннее кольцо КАД, - разъяснила пресс-служба.

Так, движение будет ограничено с 9:00 до 18:00 часов 9 ноября. На время работ будут закрыты для проезда правая и средняя полосы.

Напомним, что виновниками ущерба стали два большегруза. После того, как фуры повредили тоннель, их водители бросили машины и сбежали.