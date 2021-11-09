Императорский шлем офицера с орлом продают в Петербурге за полмиллиона рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу редкий музейный экспонат - императорский шлем офицера кавалергардского полка. Это латунный шлем с большим двуглавым орлом на макушке, такие носили только высокопоставленные чины. Объявление о продаже головного убора появилось в интернете 8 ноября 2021 года.

- Парадный шлем представляет собой сферическое немного вытянутое основание, выполненное из позолоченной и отполированной до зеркального блеска тонкой латуни, спереди и сзади края козырьков отделаны тонкими полосами из пластинок серебра. Главную переднюю часть шлема украшает большая гвардейская кокарда - серебряная звезда ордена Святого Андрея Первозванного, - рассказал продавец.

Шлем является подлинным / Фото: Авито

На макушке корпуса шлема установлена площадка с объемной фигурой двуглавого орла под императорской короной. Очелье шлема выполнено из коричневой кожи, подкладка - в виде шторок из красной шелковой ткани.

Шлем является оригинальным, что подтверждено научно-исследовательской экспертизой. За такой экспонат продавец просит полмиллиона рублей.