Труп младенца обнаружили в квартире дома в Петербурге

Женщина обнаружила труп младенца своей подруги в квартире в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствам умер младенец. В понедельник, 8 ноября 2021 года, в скорую помощь поступил звонок о том, что в квартире дома 61/1 по Будапештской улице скончался ребенок. На место выехали медики и полиция, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- В трехкомнатной квартире, одну из комнат которой хозяйка сдает 38-летней женщине, был обнаружен труп младенца, - рассказал источник.

Оказалось, что малыша женщине оставила ее 34-летняя подруга, которая попросила посмотреть за сыном, пока она устраивается на работу. Ребенок находился у 38-летней с 5 ноября.

Малыша обнаружили в кроватке без признаков жизни. Ребенок не болел и внешне был здоров.

В отношении матери ребенка полиция составила протокол. Труп направлен в морг для установления причин смерти.