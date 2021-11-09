Сотни детских площадок и тысячи парадных отремонтированы в Петербурге во время осеннего месячника

Десятки миллионов квадратных метров дворов убраны в Петербурге во время осеннего месячника Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прошел осенний месячник по благоустройству. С 1 по 30 октября 2021 года в городе работали шесть тысяч дворников, которым помогали более 650 единиц уборочной техники и более 2300 единиц средств малой механизации. Об этом в Смольном рассказали 9 ноября.

- За это время было убрано почти 89 миллионов "квадратов" внутриквартальных территорий, обрезано свыше 7,6 тысяч деревьев, подрезаны 8 тысяч кустарников, - рассказали в жилищном комитете.

Также отремонтированы более 300 детских площадок, а также подготовлены 108 спортивных площадок.

Кроме того, были вымыты окна в многоквартирных домах, заменено остекление в некоторых парадных, покрашены и отремонтированы входные двери.

Также велся контроль подготовки территорий к содержанию в осенне-зимний период. Для своевременной обработки внутриквартальных территорий обеспечен запас противогололедных материалов в количестве 37,9 тысяч тонн.