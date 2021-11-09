Жителей Петербурга попросили не рисовать граффити на стенах домов

Петербуржцев попросили не рисовать граффити на домах Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Санкт-Петербурга попросили не рисовать граффити на стенах домов. С такой просьбой к горожанам обратились в ГАТИ 9 ноября 2021 года и даже сняли видеоролик на эту тему.

- К сожалению, несмотря на то, что Петербург считается «культурной столицей» России, в городе происходят случаи совершения актов вандализма, когда на здания и другие объекты городской среды самовольно наносят рисунки и надписи, - рассказали в ГАТИ.

В инспекции отметили, что граффити разрушают фасады домов, а также портят эстетический вид города.

- Нам посчастливилось быть жителями Петербурга – прекрасного города, музея под открытым небом с богатейшей историей и традициями, - отметили в инспекции.

Горожан призвали вместе сохранять красоту Петербурга и его уникальное наследие для будущих петербуржцев.