Подпольный цех с алкоголем и контрафактные сигареты нашла полиция на севере Петербурга

Спирт и сигареты нашли в гаражах на Учительской улице. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подпольный цех по разливу алкоголя нашли петербургские полицейские в гаражах на Учительской улице. Кроме баклажек со спиртом там же обнаружились и контрафактные сигареты. Владельцем всего этого добра, по данным МВД, оказался 46-летний гражданин Эстонии.

- В начале октября 2021 года сотрудники экономической полиции Выборгского района Петербурга в гаражном кооперативе на Суздальском проспекте обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. В результате дальнейшего расследования полицейские не только установили организатора незаконного производства, но и обнаружили второй принадлежащий ему подпольный алкогольный цех, - сообщает пресс-служба Главка.

В двух гаражах на Учительской улице хранились 4200 литров спиртного, частично уже разлитого по бутылкам под видом водки, фабричного самогона и даже «элитного» коньяка 12-летней выдержки. Там же лежали пробки, этикетки и прочие принадлежности производства.

Кроме того, стражи порядка изъяли 167 коробок контрафактных сигарет.

Владелец цеха задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.