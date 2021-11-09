Более 300 заявок на парковочные разрешения подали жители Петербурга за неделю

Более 300 заявок на оформление парковочных разрешений в центре Петербурга было подано за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 декабря 2021 года в центре Санкт-Петербурга начнет действовать зона платной парковки на 71 улице в центре города. В связи с этим местные жители могут оформить парковочное разрешение. За неделю в городе было подано уже более 300 заявок. Об этом рассказали в комитете по транспорту 9 ноября.

- Заявители получают решение по своим обращениям в среднем в течение 3-4 дней, при этом, в соответствии с регламентом, срок обработки заявок составляет 10 рабочих дней, - рассказали в комитете.

Льготные парковочные разрешения могут оформить жители домов, где появится платная парковка, многодетные семьи, владельцы электромобилей, а также ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

На данный момент на улицах вовсю идет подготовка, уже нанесена разметка и устанавливаются знаки.