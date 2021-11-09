СК возбудил дело после гибели сотрудника СОБРа во время спецоперации в Петербурге

Сотрудника СОБРа насмерть сбил белый микроавтобус "Фиат Дукато". Фото: vk.com/spb.sledcomrf

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после гибели во время полицейской операции бойца СОБРа. Трагедия произошла утром 9 ноября на Пулковском шоссе, где задерживали группу телефонных мошенников.

- Cледственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двенадцати до двадцати лет с последующим ограничением на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Отметим, что на последнюю, высшую меру в России наложен мораторий.

Напомним, что подполковник Евгений Захаров погиб, когда пытался остановить машину с преступниками. Его сбили насмерть. Сам автомобиль позднее на КАД в районе Мурино задержали полицейские. Водитель доставлен в отделение.

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