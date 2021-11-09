Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась в Петербурге на 9 ноября

Более 2,6 тысяч человек заболели ковидом в Петербурге на 9 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге после долгого локдауна наблюдается стабилизация заболеваемости коронавирусом. Три дня назад уровень заражений упал с 3,2 тысяч до 2,5 тысяч человек в сутки. С тех пор показатели немного увеличились, однако не значительно. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 9 ноября 2021 года в городе заболели еще около 2,7 тысяч жителей.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был обнаружен у 2680 человек, что всего на 3,2 процента больше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Однако говорить о полном затишье и стабилизации пока рано. Как правило, за выходные статистика тоже падает, так как в дни отдыха горожане реже сдают анализы на выявление инфекции.

Кроме того, в городе по прежнему остается высокий уровень смертности. За минувший день скончались 88 человек. Еще 3154 пациента выздоровели.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 735 739, из них выздоровели 664 270 пациентов и умерли 24 640.