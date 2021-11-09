Росгвардия окажет помощь семье погибшего в Петербурге бойца СОБРа и представит его к награде

Командование Росгвардии представит Евгения Захарова к награде посмертно и поможет его семье. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Командование Северо-Западного округа Росгвардии поможет семье подполковника Евгения Захарова, погибшего утром 9 ноября при задержании преступников в Петербурге. По данным ведомства, у 48-летнего сотрудника остались жена и трое детей.

- Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе. В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу. Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В командовании также намерены ходатайствовать о награждении Евгения Захарова за мужество и самоотверженность, посмертно.

Преступник, который насмерть сбил подполковника на машине, уже задержан. В отношении него возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.