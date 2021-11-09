Более 330 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге на 9 ноября

Еще 339 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге на 9 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге остается довольно большой уровень госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 9 ноября 2021 года за минувшие сутки в больницы поступили более 330 человек. Выписаны были 122 человека.

- Накануне в больницах города оказались еще 339 человек. Кроме того, в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 717 пациентов, а 362 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - рассказали в городской администрации.

Всего в городе больных коронавирусом принимают в 18 больницах, где развернуто 9,5 тысяч коек, из которых заняты почти 7,9 тысяч мест. Фактически, свободный коечный фонт доставляет порядка 17 процентов.

Также на амбулаторном лечении находятся порядка 41,5 тысяч человек, почти все они обеспечены бесплатными лекарствами.