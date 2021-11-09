Полиция разыскивает мужчину в черной куртке за изнасилование девочки в парке в Петербурге

Полиция Петербурга разыскивает мужчину за изнасилование девочки в парке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция ищет мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки. В шестом часу вечера 8 ноября 2021 года в управление МВД по Фрунзенскому району обратилась 39-летняя мать пострадавшей, которая и рассказала о произошедшем преступлении. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Со слов женщины днем 8 ноября в период с 14:45 до 14:55 часов в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе неизвестный мужчина напал на ее 15-летнюю дочь и совершил насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Девочка немного успела запомнить о своем обидчике. Это был мужчина кавказской внешности, ростом около 165-170 сантиметров, нормального телосложения. Также он был одет в черную куртку.

Видеонаблюдение в парке отсутствует. Сейчас материалы дела переданы в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.