Коммунальщики начали борьбу с гололедом в Петербурге

В Петербурге ночь на 9 ноября была самой холодной за эту осень. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 8 ноября столбики термометров в Петербурге опустились ниже нуля. Отрицательные температуры сохранялись и ночью. Поэтому утром 9 ноября тротуары оказались местами покрыты льдом.

Корреспондент «Комсомолки» стал даже свидетелем, как один человек, поскользнувшись, упал рядом с метро «Лесная» на Кантемировской улице, а другой шел, едва сохраняя равновесие. К счастью, обошлось без травм.

- Ночью на проблемные участки вышли 128 единиц техники. Наше ведомство не отвечает за весь город. Например, если гололед у входа в метро, то с ним должен бороться метрополитен. За внутриквартальные территории отвечают муниципалитеты. Мы боремся с наледью на улицах, бульварах, проспектах, в парках и скверах, - рассказали в Комитете по благоустройству.

Собеседник отметил, что техника и живая сила вышли бороться с наледью 8 ноября, как только температура опустились ниже нуля.