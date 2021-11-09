Врача из Петербурга наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

Врача СПбГПМУ наградили за вклад в борьбу с коронавирусом / Фото: СПбГПМУ

Врача из Санкт-Петербурга наградили за вклад в борьбу с коронавирусом. Медаль Луки Крымского получила заведующая отделением по лечению пациентов с ковидом Педиатрического университета Светлана Баннова. Указ о награждении был подписан 8 ноября 2021 года президентом России.

- На долю возглавляемого Светланой Леонидовной отделения уже полтора года приходится самый большой груз ответственности, здесь проходят лечение наиболее тяжело болеющие дети. Чаше всего у них вирус сочетается с другими серьезными недугами, – отметил ректор университета Дмитрий Иванов.

Вуз развернул борьбу с коронавирусом не только в Петербурге, но и регионах. Эксперты каждый день проводят консультации с врачами по всей стране. Через «красную зону» педиатрического университета прошло более 500 детей.

- У нас в отделении сформировалась сплоченная команда, и каждый из сотрудников относится к детям с огромным вниманием, – сообщила Светлана Баннова. Это заслуга всего коллектива Педиатрического университета, заслуга руководства, которое поддерживает нас во всех начинаниях.