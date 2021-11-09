Два «бейсболиста» избили жителя Петербурга битой и списали деньги с его карты

Полиция задержала "бейсболистов", избивших собутыльника битой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Выборгского района Петербурга задержала двоих приятелей, которые избили своего собутыльника бейсбольной битой. После этого они потребовали у мужчины данные его банковской карты и списали деньги.

- Вечером 7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 147/2 по проспекту Энгельса, после совместного распития спиртных напитков, двое малознакомых мужчины избили человека, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на вызов стражи порядка опросили хозяина квартиры и тот рассказал, что пил со случайными собутыльниками. Но те оказались агрессивными и напали на него. В итоге мужчина получил побои и лишился 6900 рублей.

После оказания помощи в травмпункте его отпустили на домашнее излечение. А обидчиков задержала полиция. Ими оказались мужчины в возрасте 24 лет и 31 года, один из которых ранее судим. По факту ЧП возбуждено дело о разбое.