Беглов поручил усилить борьбу с незаконными свалками в Петербурге и жестко наказывать нарушителей

Беглов поручил усилить борьбу с незаконными свалками в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить борьбу в городе с незаконными свалками, а также жестко наказывать нарушителей. Об этом он заявил на рабочем заседании городского правительства 9 ноября 2021 года.

- Со следующего года количество несанкционированных свалок ежегодно должно уменьшаться в два и более раза. С нарушителями надо бороться жестко - штрафовать, наказывать всех, кто создает свалки, - подчеркнул градоначальник.

Беглов поддержал идею, чтобы законодательно расширить ответственность владельцев личных автомобилей за несанкционированный сброс мусора. Ожидается, что они будут получать такие штрафы, как и юридические лица.

Также с 2022 года Петербург перейдет на новую систему обращения с отходами, которая должна будет помочь городу стать чище.