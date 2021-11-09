МЧС предупреждает о гололеде и усилении ветра в Петербурге 10 ноября

МЧС предупреждает о гололеде в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает жителей и гостей города об ухудшении погоды, которое ожидается 10 ноября. В среду горожан дет гололед, сильный ветер, а потом и резкое потепление.

- 10 ноября в Санкт-Петербурге ожидается юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, - сообщает пресс-служба МЧС.

Но это в темное время суток. А днем петербуржцев ждет новый циклон, понижение атмосферного давления и потепление до +7 градусов. Дожди возможны, но не обязательны.

- С 10 числа и до конца недели у нас будут положительные температуры и небольшие осадки в виде дождя, может даже со снегом. Заморозков не ожидается. Но в самом конце недели опять придет похолодание, которое может быть уже более продолжительным, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.