Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 14:15

Жителям Петербурга предложили оценить качество осенней уборки

Поставить оценку можно за работы в своем районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербуржцы могут оценить качество уборки в своем районе до вечера 10 ноября

Петербуржцы могут оценить качество уборки в своем районе до вечера 10 ноября

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга смогут оценить качество уборки в своем районе. Опрос будет проходить по итогам осеннего месячника до 10 ноября 2021 года. Голосование проходит на странице комитета по благоустройству.

- Петербуржцам предлагается оценить уборку районов в целом: дворов, парков, садов, скверов, уличных территорий, территорий, прилегающих к образовательным и социальным учреждениям, поликлиникам и больницам, торговым центрам и магазинам, - рассказали в комитете.

Благодаря опросу правительство сможет понять, какой из районов больше ухаживает за своей территорией и проводит качественную уборку.

Для голосования надо перейти по ссылке, начать опрос, выбрать свой район и поставить оценку по шкале от нуля до пяти баллов.