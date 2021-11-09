Жителям Петербурга предложили оценить качество осенней уборки

Петербуржцы могут оценить качество уборки в своем районе до вечера 10 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга смогут оценить качество уборки в своем районе. Опрос будет проходить по итогам осеннего месячника до 10 ноября 2021 года. Голосование проходит на странице комитета по благоустройству.

- Петербуржцам предлагается оценить уборку районов в целом: дворов, парков, садов, скверов, уличных территорий, территорий, прилегающих к образовательным и социальным учреждениям, поликлиникам и больницам, торговым центрам и магазинам, - рассказали в комитете.

Благодаря опросу правительство сможет понять, какой из районов больше ухаживает за своей территорией и проводит качественную уборку.

Для голосования надо перейти по ссылке, начать опрос, выбрать свой район и поставить оценку по шкале от нуля до пяти баллов.