Жителям Петербурга предложили оценить качество осенней уборки

Петербуржцы могут оценить качество уборки в своем районе до вечера 10 ноября
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жители Санкт-Петербурга смогут оценить качество уборки в своем районе. Опрос будет проходить по итогам осеннего месячника до 10 ноября 2021 года. Голосование проходит на странице комитета по благоустройству.
- Петербуржцам предлагается оценить уборку районов в целом: дворов, парков, садов, скверов, уличных территорий, территорий, прилегающих к образовательным и социальным учреждениям, поликлиникам и больницам, торговым центрам и магазинам, - рассказали в комитете.
Благодаря опросу правительство сможет понять, какой из районов больше ухаживает за своей территорией и проводит качественную уборку.
Для голосования надо перейти по ссылке, начать опрос, выбрать свой район и поставить оценку по шкале от нуля до пяти баллов.