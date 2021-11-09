Мощный пожар охватил 150 "квадратов" склада на Ленсоветовской в Петербурге

На Ленсоветовской полыхают 150 «квадратов» в помещении склада Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар на складе на Ленсоветовской улице. Сообщение о возгорании в Пушкинском районе на пульт экстренной службы поступило в 14:40 часов 9 ноября 2021 года. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- Прибыв на вызов пожарные обнаружили, что горит одноэтажное складское строящееся здание размером 100 на 200 метров. Огонь уже успел охватить 150 квадратных метров площади, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до номера 2.

На данный момент на месте работают 40 человек личного состава и 11 пожарных машин. Сведений о пострадавших не поступало. Причина возгорания на данный момент неизвестна.