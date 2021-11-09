Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 500 "квадратов" Фото: СОЦСЕТИ

Пожар, охвативший склад на Ленсоветовской улице в Санкт-Петербурге, продолжает разгораться. По данным пресс-службы МЧС Северной столицы на 14:45 часов площадь пожара увеличилась уже до 500 квадратных метров. На месте работают спасатели.

- Площадь горения увеличилась до 500 "квадратов". Что находится внутри - уточняется, - сообщили в МЧС города.

Пожар начался в 13:40 часов в доме 353 по Ленсоветовской улице Пушкинского района. Известно, что горит одноэтажное складское строящееся здание размером 100 на 200 метров.

На данный момент ранг пожара - номер 2. На месте работают 40 пожарных и 11 единиц специальной техники. Сообщений о пострадавших не поступало.

Причина возгорания также до сих пор не установлена.