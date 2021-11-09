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Здоровье9 ноября 2021 15:13

Комздрав опубликовал список прививочных пунктов Петербурга, где можно привиться вакциной "Спутник Лайт"

Препарат рекомендовано использовать для ревакцинации или горожанам, перенесшим заболевание
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Названы прививочные пункты Петербурга, где можно привиться "Спутником Лайт"

Названы прививочные пункты Петербурга, где можно привиться "Спутником Лайт"

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал полный список прививочных пунктов, где можно привиться вакциной "Спутник Лайт". По состоянию на 9 ноября 2021 года препарат есть в 72 медицинских учреждениях.

- Вакцина имеется в городских поликлиниках, а также в больнице имени Боткина, Николаевской больнице, в Мечникова, Павлова, Алмазова и многих других медицинских учреждениях, - говорится на сайте комитета.

Полный список прививочных пунктов, где есть "Спутник Лайт" можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что партия в 100 тысяч доз препарата поступила в Петербург 1 ноября. Согласно последней версии методических рекомендаций Минздрава, вакцину "Спутник Лайт" рекомендуется использовать только для ревакцинации граждан, либо вакцинации тех, что переболел коронавирусом, но с того момента прошло не более шести месяцев.