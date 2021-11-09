Смольный объявил конкурс на создание автоматизированной системы оплаты проезда в транспорте по QR-кодам

Новая система оплаты проезда появится в наземном транспорте Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга объявили конкурс на создание автоматизированной системы «Управление билетами на базе штрих-кодов», которая будет введена в городском наземном транспорте в 2022 году. Ее суть - в появлении разовых бумажных билетиков с QR-кодом, который надо прикладывать к валидатору в салоне для оплаты проезда.

- Проезд по билетам с QR-кодами будет реализован Комитетом по транспорту с вводом новой модели транспортного обслуживания населения в апреле 2022 года. Автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях. Приложив к устройству «Единую карту Петербуржца», «Подорожник», банковскую карту, смартфон или штрих-код на бумажном билете, можно будет оплатить проезд, - сообщает пресс-служба комитета.

Фактически, напечатанный на бумажном носителе QR-код – это разовый проездной билет, аналог жетона метро. Билет можно будет купить в кассах «Организатора перевозок», метрополитена и других местах. Стоимость билета составит 55 рублей и он будет включать в себя пересадочный тариф «60 минут». То есть в течение часа пассажир сможет сделать бесплатную пересадку на наземном транспорте.

В подземке этот тариф работать не будет. Срок действия кода с момента покупки составит три дня, так что заранее как жетоны, билетики набирать не стоит.