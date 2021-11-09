Полиция показала видео задержанного мужчины, который задавил бойца СОБРа в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в смертельном наезде на сотрудника СОБРа. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция показала видео первичного опроса мужчины, который, как предполагает следствие, насмерть сбил бойца СОБРа во время операции по задержанию телефонных мошенников. Сам подозреваемый заявил, что мошенничеством не занимался и был простым курьером.

- Оперативники выяснили, что один из участников группы, 38-летний мужчина, подрабатывает курьерской развозкой товара на автомобиле «Фиат Дукато». На Пулковском шоссе микроавтобус был блокирован бойцами Росгвардии. При попытке задержания водитель совершил наезд на одного из них, причинив смертельные травмы, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В городе объявили план «Перехват» и машину задержали на заправке в районе Мурино.

В разговоре с полицейскими водитель «Фиата» пояснил, что испугался происходящего. Ранее мужчина был судим по статье «Хулиганство». Теперь ему грозит пожизненный срок за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Вместе с водителем в полицию были доставлены еще двое подозреваемых в телефонном мошенничестве.

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