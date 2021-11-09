Презервативов на 240 тысяч рублей закупит поликлиника Петербурга

Поликлиника в Петербурге закупит презервативов на 243 тысячи рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городская поликлиника Санкт-Петербурга объявила конкурс на поиск поставщика, который обеспечит медицинское учреждение презервативами. Заявка была размещена на портале госзакупок во вторник, 9 ноября 2021 года.

- Городской поликлинике номер 44 необходима поставка латексных презервативов для УЗИ, - говорится в заявке.

Согласно данным на портале, конкурс пройдет очень быстро. Заявки можно подавать лишь до 17 ноября, после чего участники пройдут ряд проверок, по итогам которых будет объявлен победитель.

Отметим, что латексные изделия понадобятся поликлинике на весь 2022 год. За это медицинское учреждение заплатит поставщику более 240 тысяч рублей.