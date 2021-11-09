Экогалерею с тремя куполами построят у Парка 300-летия Петербурга рядом с «Лахта Центром»

Рядом с "Лахта Центром" появится новое общественное пространство. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экологическая галерея появится на Приморском проспекте у «Лахта Центра». Участок под создание комплекса с тремя куполами выделен рядом с Парком 300-летия Петербурга. Деньги в работы вложит «Газпром», штаб квартира которого расположится в высотке. А землю в аренду компании предоставил город. Распоряжение об этом подписал губернатор Северной столицы.

- Вместе с «Лахта Центром», Парком 300-летия Санкт Петербурга, культурно-историческим центром «Парусник «Полтава», восточной набережной и променадом экогалерея станет частью единой территории. Она будет состоять из трех куполов – «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов», - сообщает пресс-служба Смольного.

В будущем арт-пространстве планируют организовывать выставки, семинары, конференции, и прочие мероприятия культурно-образовательной направленности. Кроме того, в комплексе появятся и спортивные площадки.

Общая площадь экогалереи составит 21 тысячу квадратных метров. Все работы планируют завершить за пять лет.