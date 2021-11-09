ЗакС ищет нового поставщика цветов для нужд парламента Петербурга

ЗакС Петербурга ищет нового поставщика цветов Фото: Олег ЗОЛОТО

Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило конкурс на поиск поставщика цветов для нужд парламента. Заявки уже принимаются на портале госзакупок с 9 ноября 2021 года. Поставщик должен будет доставлять букеты с декабря 2021 года по июнь 2022 года для различных мероприятий.

- Цветы должны быть свежими, яркого насыщенного цвета. Стебли и бутоны крепкими, упругими и без признаков болезни или увядания, - говорится в документах к заявке.

Вся упаковка цветов будет согласовываться с ЗакСом, она должна быть безопасной, не слишком яркой и не окрашивать руки. В цветочных корзинах и композициях должна быть соблюдена гармония между всеми элементами, правильно расставлены акценты и выбраны материалы.

Отмечается, что поставщик должен быть готов на связи с парламентом в любой день недели, а доставка осуществляться в течение 1,5 часов. За это ЗакС заплатит почти 4,5 миллиона рублей.