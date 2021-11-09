Рекорд по сделкам с загородной недвижимостью поставлен в Петербурге

Петербуржцы бросились скупать дачи на фоне пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рынок загородной недвижимости Петербурга снова бьет рекорды. Эксперты в очередной раз отмечают бурный рост количества сделок, число которых увеличилось на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- На первичном загородном рынке Петербурга за 9 месяцев 2021 года было продано 9,11 тыс. коттеджей, участков и таунхаусов. По прогнозам экспертов, годовой объем сделок станет абсолютным максимумом для рынка, - пишет РБК со ссылкой на данные консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Даже с учетом возможного падения прожал в четвертом квартале года, что связано с сезонностью, эксперты все равно ожидают уровня в 11-12 тысяч сделок за год. При этом темпы в три тысячи проданных объектов в квартал держатся в Петербурге уже полтора года.

Причины просты: пандемия закрыла для многих возможность выезда за рубеж и люди кинулись вкладывать средства в загородные участки и дома, чтобы иметь возможность самоизолироваться в комфортных условиях. Кроме того, дачи остаются дешевле, чем квартиры Петербурге, а удаленный формат работы дает более широкие возможности для трудоустройства и переформатирования жизни.