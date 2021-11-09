Во Всеволожске открыли новое здание полиции

В открытии здания принял участие Александр Дрозденко ФОТО: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО

9 ноября во Всеволожске открыли новое здание для отдела полиции. На его постройку потрачено около 100 миллионов рублей. В двухэтажный корпус площадью 1,5 тысячи квадратных метров заедет 128 отдел полиции, который обслуживает Всеволожск и прилегающие к нему Щегловское, Заневское, Колтушское, Рахьинское и Ромашкинское села.

- Данное подразделение будет обслуживать территорию с населением около 200 тысяч. Здание полностью готово к эксплуатации, оснащено техникой и всем необходимым для деятельности полиции. Всеволожский район по определению не простой, самый развивающийся, быстро строящийся, поэтому количество населения увеличивается с каждым днем, и работа усложняется. Мы будем нести службу в новых условиях, а значит должны делать это более качественно - отметил заместитель начальника ГУ МВД России по Ленинградской области Виктор Борисенко.

На новоселье приехал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что в этом году это будет не последнее новоселье для полиции Ленобласти.

Раньше данный отдел полиции находился в здании УМВД России по всеволожскому району в переулке Вахрушева, теперь освободившиеся места займут сотрудники районного отдела уголовного розыска и дежурной части.