Экс-футболисты сборной России разобрали свалку под Гатчиной

Экс-игроки сборной России разобрали свалку старых шин под Гатчиной Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшие игроки сборной России по футболу разобрали свалку старых шин под Гатчиной в Ленинградской области. Спортсмены приняли участие в экопробеге, который завершился в Санкт-Петербурге 8 ноября 2021 года. Автобус с футболистами проехал от Москвы до Петербурга, по пути останавливаясь на АЗС. Там Водителям взамен вручали билеты на отборочный матч между Россией и Кипром в рамках ЧМ-2022 и другие призы, пишут "Невские новости".

Также участник пробега убрали незаконную свалку шин в лесу под Гатчиной.

- В лесу мы собрали примерно 600 старых покрышек и полностью заполнили большой грузовик. Их хватит для покрытия семи футбольных площадок, - отметил Динияр Билялетдинов.

Всего футболисты собрали более 10 тонн покрышек, которые отправили на переработку. Из старых шин будет сделана крошка для создания покрытий спортивных площадок.

В пробеге приняли участие Руслан Пименов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, а также действующая футболистка сборной Ирина Подшибякина, экс-игрок и футбольный тренер Елена Терехова, актер театра и кино Ефим Петрунин.