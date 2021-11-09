Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 16:59

Жители Петербурга хотят переехать в Москву, Краснодарский край или Калининград

Именно здесь горожане скупают квартиры
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работа на удаленке позволяет жить там, где больше всего нравится.

Работа на удаленке позволяет жить там, где больше всего нравится.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия изменила привычки и образ жизни петербуржцев. Они поняли, что на удаленке можно быть не привязанным к офису и работать из любой точки страны. После этого многие начали искать себе новое место для жизни, покупая там жилье. В лидерах спроса оказалась столица, Юг и Запад России.

- Чаще всего петербуржцы интересуются недвижимостью в Москве, Краснодарском крае и Калининградской области, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.

Меньше всего спроса со стороны жителей Северной столицы приходится на Дальний Восток и Северный Кавказ.

В этом с петербуржцами оказались солидарны и москвичи. Их также не тянет в эти регионы, зато сам Петербург оказался в топе запросов на покупку квартиры или дома. Кроме города на Неве, жители Москвы хотят любоваться на красоты курортов Краснодарского края или Крыма.

Отметим, что в самом Петербурге при этом отмечается бум на рынке загородной недвижимости, а цены на коттеджи, дома и участке растут уже полтора года.