Жители Петербурга хотят переехать в Москву, Краснодарский край или Калининград

Работа на удаленке позволяет жить там, где больше всего нравится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия изменила привычки и образ жизни петербуржцев. Они поняли, что на удаленке можно быть не привязанным к офису и работать из любой точки страны. После этого многие начали искать себе новое место для жизни, покупая там жилье. В лидерах спроса оказалась столица, Юг и Запад России.

- Чаще всего петербуржцы интересуются недвижимостью в Москве, Краснодарском крае и Калининградской области, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.

Меньше всего спроса со стороны жителей Северной столицы приходится на Дальний Восток и Северный Кавказ.

В этом с петербуржцами оказались солидарны и москвичи. Их также не тянет в эти регионы, зато сам Петербург оказался в топе запросов на покупку квартиры или дома. Кроме города на Неве, жители Москвы хотят любоваться на красоты курортов Краснодарского края или Крыма.

Отметим, что в самом Петербурге при этом отмечается бум на рынке загородной недвижимости, а цены на коттеджи, дома и участке растут уже полтора года.