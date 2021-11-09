Пять тысяч безмасочников оштрафовали в транспорте Петербурга за все время пандемии

Новые рейды по безмасочникам прошли в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Петербурга отчитался об очередных рейдах по соблюдению масочного режима, которые прошли, собственно, в транспорте город на Неве. Инспекторы ведомства больше внушали, чем штрафовали, но несколько протоколов все же были оформлены.

- В период с 1 по 7 ноября было организовано 163 мероприятия по выявлению нарушений масочного режима в наземном общественном транспорте. По результатам проверок составлен 21 акт об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба ведомства.

Но нынешние результаты - лишь часть всего айсберга. Так, по данным Смольного, за все время пандемии на глаза проверяющих попались несколько тысяч человек, которые поплатились за отсутствие маски штрафом.

- С начала пандемии Комитетом по вопросам законности было рассмотрено более пяти тысяч протоколов за нарушение масочного режима, - пишет «Петербургский дневник».

Напомним, что первичное нарушение будет стоить жителю Петербурга четыре тысячи рублей, а повторное и каждое следующее обойдется в пять тысяч.