Медицинский адвокат рассказал, кого нельзя принуждать к вакцинации против коронавируса

Принуждать к обязательной вакцинации, констатирует специалист, можно далеко не всех. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увольнять и лишать премий сотрудников, которые отказываются проходить вакцинацию, незаконно. Единственный способ на них повлиять – отстранение от работы, но и здесь есть нюансы. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» во вторник, 9 ноября, рассказал медицинский адвокат, руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов.

– Отстранение законно, - отметил эксперт. - Но только если работник занимает должность, связанную с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень таких работ содержится в постановлении правительства РФ от 15.07.1999 N 825.

По словам эксперта, постановление правительства обладает высшей юридической силой – а поэтому если профессия или сфера деятельности человека попадает под местный закон и при этом не попадает под федеральный, принуждать его вакцинироваться нельзя.

- Но как бы то ни было, пока что практика по подобным спорам не выработана, - констатирует адвокат. – Срок, к которому нужно сделать прививку первым компонентом, еще не настал. В нашей практике были случаи незаконных угроз отстранить от работы тех, кто не успеет вакцинироваться к 15 ноября, но пока что до суда ни один из них не дошел. Ждем конкретных разбирательств и прецедентов – тогда можно будет понять, как поступать дальше.