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Происшествия9 ноября 2021 17:42

Крупный пожар на складе в Шушарах локализован

На месте ЧП работают 110 сотрудников МЧС и 30 единиц техники
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пожар на складе в Шушарах локализован. Фото: vk.com/spb_today

Пожар на складе в Шушарах локализован. Фото: vk.com/spb_today

Петербургским пожарным удалось локализовать крупный пожар в Пушкинском районе, где на Ленсоветовской дороге полыхает громадное складское здание. Площадь возгорания в своем пике достигала двух тысяч квадратных метров, но распространение огня удалось остановить.

- В 16:40 локализация пожара. К тушению привлечено 110 человек, 30 единиц техники, в том числе 4 подъемных механизма, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, здание частично обрушилось и существует угроза его дальнейшего разрушения. Поэтому пожарные работают аккуратно, с соблюдением техники личной безопасности.

Также на месте ЧП находится лаборатория, специалисты которой берут пробы воздуха на степень загрязнения.