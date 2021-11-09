Роспотребнадзор назвал сроки обязательной вакцинации лиц старше 60 лет в Петербурге

Роспотребнадзор обязал привить 80% людей старше 60 лет в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербургском управлении Роспотребнадзора назвали сроки, до которых в городе должна пройти обязательная вакцинация лиц старше 60 лет, хронических больных, студентов и работников ряда отраслей.

- В срок до 15 декабря 2021 года обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины, до 15 января 2022 года - вторым компонентом, с охватом не менее 80% работников, сотрудников, - говорится в тексте нового постановления, опубликованного на сайте ведомства.

Полный список тех, кто должен привиться против коронавируса, включает в себя работников промышленных, перерабатывающих, производственных предприятий. А также сотрудников сферы строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая персонал аэропорта Пулково и работающих на его территории организаций. Плюс Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» включая плавсостав.

Пройти вакцинацию надо студентам (возрастом 18 лет и старше) профессиональных и высших учебных заведений, направленных на практику.

Постановление касается лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокриной систем.