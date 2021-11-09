Сайт Роспотребнадзора «рухнул» после введения обязательной вакцинации в Петербурге

Сайт Роспотребнадзора не выдержал наплыва желающих почитать постановление. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сайт петербургского управления Роспотребнадзора перестал открываться после публикации нового постановления главного санитарного врача Натальи Башкетовой, в котором прописана норма об обязательной вакцинации от коронавируса 80% пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, студентов на практике и работников ряда сфер экономики.

Документ устанавливает сроки введения первого компонента вакцины до 15 декабря 2021, а второго компонента - до 15 января 2022 года.

В случае персонала организаций обеспечивать выполнение обязаны их руководители, а в случае с пенсионерами делать это, видимо, должны власти.

Получить комментарии в пресс-службе Роспотребнадзора «КП-Петербург» пока не удалось.

ОБНОВЛЕНО:

Позднее сайт начал открываться, но страница с постановлением по-прежнему недоступна.